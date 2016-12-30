Sivas'ta eğitim yatırımları ve ihtiyaçları masaya yatırıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta eğitim yatırımları ve ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik binasındaki Ahmet Muammer Bey Salonu’nda Vali Davut Gül başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitim alanında 2016 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2017 yılı yatırım planları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gül, kente yeni derslikler kazandırılacağını ve planlanan yatırımlarla Sivas’ın eğitim alanında çok daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ildeki tüm okullarda sorunsuz bir eğitim verilmesi ve mevcut sorunların çözülmesi için talimat verdiğini hatırlatan Gül, Sivas’ın eğitim altyapısının en iyi şekilde inşa edileceğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Zihni Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ilgili kurum ve birim müdürleri katıldı.

– Okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla toplantı

Toplantının ardından Susamışlar Konağı’nda okul müdürleri ve okul-aile birliği başkanları ile bir araya gelen Vali Davut Gül, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Sivas’ta bu toplantıları belirli periyotlarla sürdürdüklerini aktardı.

Sorunların birlikte çözüldüğünü ifade eden Gül, beşincisi düzenlenen toplantıda talepleri ve ihtiyaçları dinleyerek çözüm üreteceklerini kaydetti.

Sivas’ta eğitim-öğretim kalitesinin artması ve daha huzurlu ortamda çocukların eğitim almasıyla ilgili önerileri de dinlemek istediklerini vurgulayan Gül, “Sizlerden gelen talepler, personel ihtiyacı, çevre düzenleme, çok amaçlı salon ya da benzeri sosyal donatı, çok eski okulların yenilenmesi, derslik sayısı yetersiz okullara yeni derslikler kazandırılması, ikili eğitimden tekli eğitime geçiş gibi konulardır. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var ve devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın Sivas’taki bütün okulların ihtiyaçlarının çözümü noktasında talimatları olduğunu belirten Gül, “Bizler de çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. İhtiyaçlar kısa vadede çözülmez ancak ihtiyacın önceliğine göre hareket ederek hepsini çözmeye çalışıyoruz. İnşallah 2017 yılı içinde de bu sorunları önemli ölçüde ortadan kaldıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Davut Gül, toplantının ardından Sivas’ta yapılması planlanan yeni okullar için düşünülen arazilerde incelemelerde bulundu.