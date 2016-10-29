Sivas'ta Ermeni mezarlığında ayin

SİVAS (AA) – Ermeni asıllı Türk vatandaşları, Sivas’ın Zara ilçesindeki Ermeni mezarlığında düzenlenen ayine katıldı.

İstanbul’dan ilçeye gelen 38 kişilik kafile, atalarına ait Ermeni mezarlığında Peder Zohrab Civanyan birlikteliğinde toplu cenaze ayini yaptı.

Ayin sonrası konuşan Civanyan, Zara’da en son definin 1958 yılında yapıldığını, sonrasında ise herhangi bir ayin düzenlenmediğini belirtti.

Yıllar sonra yeniden Zara’ya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Civanyan, “Bizleri misafirperverlikleri, güler yüzleriyle karşılayan Zaralılara teşekkür ediyoruz. Mezarlığımızın düzenlenmesinde, yolunun yapılmasında emeği geçen belediyemize ve hayırsever iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Kaymakam Cengiz Nayman da “Cumhuriyet’i kutladığımız bu özel günde, böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirmeniz bizleri çok mutlu etti. Geçmişinize, atalarınıza, memleketinize sahip çıkmanız benim için bir mutluluk kaynağı.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da “Hiçbir ayrımcılık söz konusu olamaz; biz, siz söylemi olamaz. O yüzden Zaralı vatandaşlarımızı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, ayine katılanlar tarafından ilçe protokolüne ve mezarlığının düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket verildi.