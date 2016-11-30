Sivas'ta ev yangını

SİVAS (AA) – Sivas’ın Divriği ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çakmakdüzü köyünde Hatun Aydındağ’ın (79) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Aydındağ’ın evinin bitişiğinde bulunan Vahdet Öztürk (51) ile Muharrem Aslantepe’nin evlerine sıçradı. Bilgi verilmesi üzerine Divriği Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü ancak 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Bu arada yangını köylü vatandaşlara haber vermek isteyen Elife Kargın (60) buzda kayarak düştü. Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Kargın’ın kolunun kırıldığı ve Sivas’a sevk edildiği öğrenildi.