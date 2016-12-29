Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
– Gözaltı kararı verilen iki iş adamından biri yakalandı
29 Aralık 2016 Perşembe, 14:40
SİVAS (AA) – Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen iki iş adamından biri yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi iş adamlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, iş adamları V.D. ve M.D. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.D’yi gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan M.D’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.