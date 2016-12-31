Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

– Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi ve personeli olan 5 zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Bekir K, Harun G, Abdullah Y. ile üniversitede çalışan doktorlar Muhammet Mücahid Ç, Atila K. ve öğretmen H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bekir K, Harun G, Abdullah Y, Muhammet Mücahid Ç. ve Atila K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.