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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

– Suşehri ilçesinde 1 sağlık memuru ile meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı

13 Şubat 2017 Pazartesi, 13:05

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 1 sağlık memuru ile meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

Suşehri Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonda, İlçe Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru M.Ş. ile daha önce özel bir dershanede öğretmenlik yapan eşi G.Ş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmenler M.Ö. ve eşi F.Ö. ile B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, av tüfeği ile bazı evraklara el konuldu.

Suşehri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ/PDY operasyon Suşehri

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