Sivas'ta “Gardaşlık Festivali”
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinleri kapsamında düzenlenen "Gardaşlık Festivali" çeşitli programlarla devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi'nde Hasan Keşkek ile "Gardaşlık" konulu sohbet programı gerçekleştirildi.
Keşkek, Sivas'ta yaşanmış eski hikayeleri Sivas şivesiyle anlattı. Programı, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de takip etti.
Daha sonra Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve protokol üyeleri, valilik ve belediye işbirliğinde düzenlenen "Sivas ve Gardaş" konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Sergide dereceye giren ilk üç fotoğrafçı, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.
Festival kapsamında, Buruciye Medresesi bahçesinde halk oyunları oynandı.
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