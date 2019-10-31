Sivas'ta “Gelenekten Geleceğe Gastronomi Müzesi” açıldı
SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde açılan "Gelenekten Geleceğe Gastronomi Müzesi" ile gastronomi ve mutfak sanatlarında zaman içinde gerçekleşen değişim ile gelişim takip edilebilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte içerisinde oluşturulan müze ile gastronomi ve mutfak sanatlarında zaman içinde gerçekleşen değişim ve gelişimi öğrencilerin içselleştirebilmesini amaçladıklarını belirtti.
Gastronomi müzesini bir ay önce inşa ettiklerini aktaran Koç, "Gastronomi müzemizi inşa etmemizin en önemli nedenleri 'gelenekten geleceğe' kuşağını, düsturunu öğrencilerimize öğretebilmek. Öğrencilerimize atalarının geçmişte hangi zorluklar içerisinde, hangi koşullar altında çalıştıklarını, gastronomi ile ilgili gelişimi göstermek için bu müzeyi inşa ettik." ifadelerini kullandı.
Müzede sadece Sivas yöresinden değil, Erzincan, Giresun, Ordu, Yozgat, Kayseri gibi çeşitli yörelerden de eserlerin yer aldığını aktaran Koç, "Sadece turizm fakültesi öğrencilerimiz değil, halkımız da merakı olan ilgili bireyler de ziyaret edebilir, tarihin derin izlerini burada görebilirler. Müzemiz 24 saat açık. Kısa zamanda kurduğumuz bu müzede 72 nadide parçamız bulunmakta." diye konuştu.
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