Sivas'ta genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenlendi

SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

SESOB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas’ta bir otelde düzenlenen eğitim seminerine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı merkez ve ilçelerde görev yapan genel sekreterler katıldı.

Sicil Müdürü Turan Soysal ve Genel Sekreter Hüseyin Özfidan’ın konuşmacı olarak katıldığı hizmet içi eğitim seminerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf Bilgi Sisteminde (ESBİS) yapılan yenilikler hakkında bilgiler verildi.