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19 Mayıs 2017 Cuma

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Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

– Suşehri ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğüne ait yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 33 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:00

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürlüğüne ait yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 33 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yurt yemekhanesinde akşam yemeğinde patates salatası ile taze fasulye yiyen 33 öğrenci, sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler tedavi altına alındı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de ilçeye gelerek yemeklerden numune aldı.

Gıda zehirlenmesi Sivas Suşehri

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