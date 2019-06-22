Sivas'ta “Gün Dönümü-2 Şiir Akşamları” etkinliği
SİVAS (AA) – Sivas'ta Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından "Gün Dönümü-2 Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Gün Dönümü Şiir Akşamları'nın ikincisini icra ediyoruz. 21 Aralık'taki programda birçok
değerli şairlerimizin yer aldığı ve Aşık İsmet'inin anıldığı bir dinleti yapmıştık. 21 Haziran'ın yine
gün dönümü olması münasebetiyle bu programı tertip ettik." dedi.
Her yıl gün dönümlerinde bu tür
programları devam ettirme arzusunda olduklarını dile getiren Yılmaz, "Bu etkinlikte, Sultan Şehrimizin önemli bir değeri olan, edebiyat ve şiir konusunda etkin ve yetkin isimlerden birisi ve aynı zamanda örnek insan, Hüseyin Akkaya hocamızı dinleyecek olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Akkaya'nın öz geçmişi slayt eşiliğinde anlatıldı.
Divan edebiyatı ve şiirleri konusunda bilgiler veren Akkaya, Anadolu topraklarına yerleşen divan edebiyatının Yunus Emre ile başladığının söylenebileceğini belirtti.
Yunus Emre, Fuzuli, Baki gibi divan şairlerinden dörtlükler okuyan Akkaya, "Atalarımız duygularını, düşüncelerini, kederlerini, sevinçlerini hepsini bu edebiyat aracılığıyla topluma yansıtıyorlar. Bunların içerisinde mücevher gibi öyle güzel şiirler var ki bunları benim neslim ders kitaplarında okudu ama yeni nesil zannediyorum ders kitaplarında fazla yer verilmiyor ve bu zevkten uzak yetişiyorlar." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Akkaya'ya tablo hediye etti.
Programa, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, çok sayıda şiirsever ve öğrenci katıldı.
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