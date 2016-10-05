Sivas'ta halk eğitimi planlama toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, “Hayat Boyu Öğrenme” programı kapsamında halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Öğretmen evinde Vali yardımcısı Sezgin Üçüncü başkanlığında yapılan toplantıda geçen eğitim ve öğretim döneminde hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle ilgili çalışmalar anlatıldı.

İl genelinde 48 bin 437 kursiyer, hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında açılan 2 bin 59 kursa katıldı.

Üçüncü, toplantıya katılan ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerine çalışmalarını hızlandırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise, Müdürlük olarak ilçelerde açılacak her türlü kurslara destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Altınsoy, kurs açılmasında talep edenlere de yardım etmeye hazır olduklarını aktardı.