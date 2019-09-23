Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erdoğan Çay yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü, Altuntabak Mahallesi Hamam Durağı yakınlarında Ömer Gökkaya idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu.
Kazada Gökkaya, otomobildeki Ahmet Yokuşbaşı ve Mehmet Yörük ile halk otobüsünde bulunan yolculardan Ferdana Temel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
Çarpmanın ardından araçtaki yolcuların panik yaşadığı görülen görüntülerde, bir kişinin oturduğu yerden düşmesi de yer alıyor.
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Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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