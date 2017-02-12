Sivas'ta halk oyunları yarışması düzenlendi

SİVAS (AA) – Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Okullar ve Kulüpler Sivas İl Birinciliği yarışması yapıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Eylül Spor Salonu’nda yapılan yarışmaya 15 okul katıldı.

Yarışmada düzenlemesiz dalda miniklerde Kazım Karabekir İlkokulu, yıldızlar kategorisinde Kazımkarabekir Ortaokulu, gençlerde ise Sivas Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi birinci oldu.

Düzenlemeli dalda miniklerde Vali Resit Paşa İlkokulu, yıldızlarda Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu, gençler kategorisinde ise Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Sivas Valisi Davut Gül tarafından verildi. Ödül törenine Vali Gül’ün eşi Gülden Gül ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç da katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren okulları başarılarından dolayı kutlayan Gül, “Bu yarışmanın kaybedeni yok. Herkes büyük emek gösterdi. İnşallah ilimiz halk oyunlarında daha iyi noktalara gelecek.” ifadesini kullandı.