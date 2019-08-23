Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarpıştığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Makinist H.G'nin kullandığı 23228 sefer sayılı lokomotif, Gücük köyü hemzemin geçidinde, Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Polat kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki babası Mehmet ile kuzeni Sertan Polat yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Polat'ın cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
BENZER HABERLER
-
AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
-
Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
-
Çubuk'ta ADEM açıldı
-
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü hazırlıkları
-
Spor Tırmanış Gençler ve Küçükler Milli Takım Aday Kampı
-
Maskeli hırsızlar yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.