Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Rasim Kapı yönetimindeki 69 AR 545 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Aşağısarıca köyü yol ayrımı yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Haşim Kapı, yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Suşehri-Sivas karayolu Aydınlar köyü yakınlarında Göktuğ Kahraman (29) idaresindeki 06 FN 2504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, şoför Kahraman ile araçta bulunan Bahtiyar (49) ve Neşe Kahraman (51) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Kahraman’ın durumunun ağır olduğunu ve Sivas’a sevk edildiği öğrenildi.