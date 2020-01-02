Sivas'ta il ve ilçe özel idare personeline griple ilgili eğitim verildi
SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresinde 'Mevsimsel Grip Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu seminer düzenlendi.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, Sivas İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinden personel katıldı.
İş yeri hekimi Ahmet Turan Temel tarafından grip hastalığı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.
Gribin ilk belirtilerinin fark edildiğinde derhal doktora gidilmesi gerektiğini ifade eden Temel, şunları kaydetti:
"Gebeler ve lohusalar, sürekli hastalığı olanlar, 5 yaş ve altındaki çocuklar, sürekli aspirin kullanması gereken çocuklar, aşırı kilolular, 65 yaş ve üzerindeki kişiler yüksek risk altında yer almaktadır. Grip hastalığı ağır seyredebilir. Solunum sıkıntısı, sık sık nefes alıp verme, bilinç bulanıklığı, aşırı ishal ve kusma, aşırı halsizlik görüldüğü durumlarda muhakkak bir sağlık kurumuna başvurulması gerekmektedir."
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