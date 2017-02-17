Sivas'ta “İlham veren öğretmen” semineri

SİVAS (AA) – Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenlere yönelik “İlham veren öğretmen “semineri verildi.

Sivas Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, konuşmacı olarak katıldı.

Seminer öncesi konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, mesleki alanda başarıyı artırmak için çeşitli alanlarda konferanslar ve seminerler düzenlediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından seminere geçildi.

Konuşmacı Kapaklıkaya, seminerde öğretmenlerin, öğrencilere bilgiyi nasıl aktarması gerektiğini ve dersin nasıl keyifli bir hale getirilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

Seminerde okul hayatında yaşadıklarından da örnekler veren Kapaklıkaya, öğretmenin öğrencisini motive etmesinin öğrencinin başarısını etkilediğini, baskı ve korkuyla öğrenciye yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.