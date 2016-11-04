Sivas'ta, “İlk Ders Oku” projesi

SİVAS (AA) – Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, “İlk Ders Oku” projesi kapsamında bazı okulları ziyaret etti.

Aslan, proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Fehmi Doğan ile Baharözü İlkokulu/Ortaokulu, Karaşar, Karacalar ve Ekincioğlu ilkokullarını ziyaret etti.

Öğrencilerle kitap okuyan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin Türkçe’yi okuma, anlama, dinleme, anlatım, dil bilgisi ve imla yönlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Aslan, okullarda 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonuna kadar projenin devam edeceğini söyledi.