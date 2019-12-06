Sivas'ta iskeleden düşen işçi öldü
SİVAS (AA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında kültür mantarı üretim tesisi inşaatında çalışan Nadir Çınar (54), elektrik tesisatı döşediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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