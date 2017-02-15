Sivas'ta kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

SİVAS (AA) – Sivas’ta kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüphelinin evlerinde 43 sikke ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri merkeze bağlı Eskiapardı köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı dedektör, kazma ve küreklere el koyan ekipler, bu kişilerin evlerinde yaptıkları aramada çeşitli ebatlarda eski eser olduğu değerlendirilen 43 sikke ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

– 445 gram esrar ele geçirildi

Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde rutin yol kontrolü ve arama faaliyeti icra eden jandarma ekipleri, Van’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, bir yolcunun üzerinde yaptıkları aramada şüphelinin beline sarılı korse içerisine gizlemiş 445 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.