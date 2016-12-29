Sivas'ta kaçak sigara ve tütün operasyonu

SİVAS (AA) – Sivas’ta, 10 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada, yaklaşık 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 6 bin 54 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Başbakanlık Alo 150 hattına yapılan ihbarlar neticesinde Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte ruhsatsız olarak sigara ve tütün satan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince 10 ayrı iş yerinde ve 1 araçta yapılan aramada, tek satılmak üzere hazırlanmış 6 bin 54 paket kaçak sigara ve 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İş yerleri hakkında 4733 sayılı kanun uyarınca, 356 lira ile 8 bin 800 lira arasında değişen tutarlarda para cezası uygulandı.