Sivasta kar köy yollarını kapattı

Sivas’ta dün geceden beri etkili olan kar yağışı köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde kapalı köy yolu bulunmazken Gürün’de 10, Kangal’da 10, İmranlı ve Zara ilçelerinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne tabi 18 karla mücadele ekibi kapalı olan köy yollarını başlamak için çalışmalarını sürekli sürdürüyor.

Şehir Halkı merkezinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Uğur Yiğit