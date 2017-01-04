Sivas'ta kar yağışı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden İmranlı’da 8, Kangal’da 4 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 211 personel, 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon ve 3 rotatifle yürütüyor.