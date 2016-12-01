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01 Aralık 2016 Perşembe

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Sivasta kar yağışı etkili oldu

Gürün’de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

01 Aralık 2016 Perşembe, 17:29
sivasta-kar-yagisi-etkili-oldu

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Gürün’de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri sokak ve sokaklarda kar arıtma çalışması yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kuvvet anlar yaşadı. İlçede bir fazla köyü yolu ulaşıma kapandı.
Malatya-Kayseri karayolunda kar yağışının ardındaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Ekipler, zinciri olmayan araçların geçişine izin vermedi. Kar yağışı ilçede aralıklarla devam ediyor. 

Yasin Kayacı
 

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