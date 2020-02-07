Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
SİVAS (AA) – Sivas-Erzincan kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, Sivas'ta yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde yer yer oluşan buzlanmalara dikkat edilmesi gerekiyor.
Buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlara kara yolları ve trafik ekipleri müdahale ediyor.
– Valilikten tatil açıklaması
Diğer yandan yoğun kar yağışı nediyle tarihi kent meydanı beyaza büründü.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim sanat merkezi, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum kuruluşlarına ait okul öncesi eğitim kurumları 1 gün süreyle tatil edildi.
-
Sivas'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
-
Maçın ardından
-
Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
-
Futbol: Süper Lig
-
Niğde'de “Marka Kent Proje Raporu ve Logo Lansman”ı yapıldı
-
Ankara'da kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.