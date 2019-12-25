Sivas'ta kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Gürün ilçesinde kara saplanan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün'e 25 kilometre mesafedeki Kalederesi köyüne öğrenci taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.
Şoför, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu aracın kurtarılması için güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolu açarak öğrenci servisinin mahsur kaldığı alana ulaştı.
Araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Köylerine ulaşan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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