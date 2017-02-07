Sivas'ta karla mücadele

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

İdareden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

İdarenin bugüne kadar 28 bin 745 kilometre yolda karla mücadele çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, “Karla mücadele çalışmalarına 32 adet greyder, 11 adet dozer, 28 adet destek aracı, 19 adet yükleyici, 8 adet kar bıçaklı kamyon, 3 adet rotatif ve 230 personelimiz katıldı.” ifadelerine yer verildi.

Sivas Valisi Davut Gül tarafından imzalanan, “Karla Mücadele Talimatnamesi” kapsamında hareket eden karla mücadele ekiplerinin, hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik verdiği ekiplerin birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtığı aktarıldı.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Yıldızeli Çakmak köyünde ağılda mahsur kalan koyun sürülerinin arazide sürdürülen yoğun çalışmaların ardından ekipler tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Diğer yandan yanlış ihbarlar gerçekten acil durumda olan bir hastanın mağdur olmasına neden olabilmektedir. Kapalı yolların açılması yönünde fedakarca çalışan güçlü ve nitelikli ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık beklemektedir.”