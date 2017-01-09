Sivas'ta karla mücadele çalışmaları

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını 24 saat sürdüreceğini belirtti.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydın, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Kent meydanında kar temizleme çalışması yapan ekiplere çay ikramında bulunan Aydın, gece saatlerinden itibaren kentte yoğun bir kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Kar yağışının devam ettiğine dikkati çeken Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımız öncelikli olarak ana güzergahlarda trafiğin açık olması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımda ciddi bir sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışında bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. Buna meydan vermemek adına bütün ekiplerimiz 24 saat mesaisine devam edecek. Buna rağmen vatandaşlarımızın hastası olabilir, önemli sorunları olabilir. Gerek 112’ye gerekse belediyemizin ilgili birimlerine bilgi verildiği zaman onların da mağduriyetini gidermek için arkadaşlarımız alarmda.”

Kar yağışının bereket olduğunu, her nimetin bir külfeti bulunduğunu aktaran Aydın, “Bunu vatandaşa yansıtmamak adına bütün belediye ekipleri olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Karla mücadele çalışmalarında yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle ekiplerin zorluk yaşadığına da vurgu yapan Aydın, “Park halindeki araçlar bize ciddi şekilde zaman kaybettiriyor ve etkili bir çalışma yapmamızı engelliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bu hizmet hepimiz için yapılıyor. Karla mücadele çalışması yapıldığını gören vatandaşlarımız araçlarını çekerlerse verimli ve kısa zamanda çalışmamızı tamamlamamızda etkili olacaktır. Vatandaşımızın desteğini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.