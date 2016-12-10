Sivas'ta karla mücadele

SİVAS (AA) – Doğanşar ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Etkili olan kar, tipi ve don nedeniyle Sivas’a gitmek isteyen küçük araçlara trafik ekiplerince izin verilmedi.

Dipsiz Göl ve Kurucuova geçtiğini aşamayan bazı araçlar da yolun ulaşıma açılmasını bekledi.

Ekiplerin kar temizle çalışmasının ardından sürücüler yollarına devam etti. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi.