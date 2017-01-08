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Sivas'ta kayalıklardan düşen avcı öldü

08 Ocak 2017 Pazar, 18:25

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesinde av sırasında kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 68 yaşındaki Nuri Ilıkçay, Derbent köyünde yakınlarıyla ava gitti. Bir süre yakınlarından ayrılan Ilıkçay, Buz mevkisinde yaklaşık 25 metrelik kayalıklardan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bölgeye ulaşamayınca AFAD’dan yardım istendi. Kurtarma aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Ilıkçay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Nuri Ilıkçay’ın cenazesi, Zara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sivas yüksekten düşme Zara

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