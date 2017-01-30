Sivas'ta kentteki ağaçlara kuş yuvaları asıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, belediyenin desteğiyle ilkokul öğrencileri tarafından kuşların soğuktan korunması için yapılan yuvalar, ağaçlara yerleştirildi.

Kentte ilkokul öğrencileri, belediyenin sağladığı malzeme desteğiyle kuşların kış aylarında üşümemesi amacıyla ahşaptan 300 kuş yuvası yaptı. Yuvalar, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince park ve bahçelerdeki ağaçlara asıldı.

Belediye Başkanı Sami Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havalarda kuşların sıcak bir yuva ve yiyecek bulmakta zorluk çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Karın toprak örtüsünü kapatmasıyla birlikte kuşların ve dışarıda yaşamak zorunda olan canlıların, yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Hem bu ihtiyacı karşılamak için hem de özellikle kuşların, serçelerin bu dönem de sıcak bir yuvaya kavuşmaları için içerisine yem bıraktığımız yuvalar yaptık. Bu yuvaları ilkokul öğrencilerine yaptırdık. Bu hem öğrencilerimiz için güzel bir faaliyet oldu hem de kuşlar için sıcak bir yuva oldu. Bu yuvaları şehrimizin bazı noktalarında olan park ve bahçelerdeki ağaçlara yerleştiriyoruz. Ayrıca diğer sokak hayvanları için de şehrimizin bazı noktalarında bulunan kulübelere yiyecekler bırakıyoruz.”