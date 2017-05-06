Sivas'ta kitap okuma etkinliği

SİVAS (AA) – Sivas’ta, farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Umut Atölyesi Kültür Sanat Topluluğu tarafından kent meydanında düzenlenen etkinliğe katılan çok sayıda kişi bir süre kitap okudu.

Topluluğun yöneticisi Ahmet Kelek, yaptığı açıklamada, kitap okumanın önemli olduğunu belirterek, “Umut Atölyesi olarak bugün bir farkındalık yapmak istedik. Bizlere katılanlarla kitap okuyoruz. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Ailesiyle kitap okuma etkinliğine katılan Vali Aydın Güçlü ilkokulu 4. sınıf öğrencisi İlayda İrem kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Herkese kitap okumayı tavsiye İrem, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.