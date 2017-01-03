Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) – Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta, “Bremen Mızıkacıları” ile “39 Basamak” adlı oyunu sahneleyecek.

SDT’den yapılan yazılı açıklamada, yaşamın içindeki her duyguyu tiyatro sahnesine başarıyla yansıtarak seyircinin takdirini kazanan SDT, Grımm Kardeşler’in kaleme aldığı, sımsıcak eğlendirici hikayesiyle, her yaştan seyircinin beğenisini kazanan, “Bremen Mızıkacıları” adlı oyunu yarın saat 10.30’da çocuklar için sahneleyeceği bildirildi.

John Bauchan’ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin’in Türkçe’ye çevirdiği, Volkan Gündüz’ün yönettiği “39 Basamak” adlı tiyatro oyunu ise 5 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da gösterime gireceği ifade edildi.

Oyun, 6 Ocak Cuma günü saat 19.30’da, 7 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle yenidem buluşacak.