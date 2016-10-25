Sivas'ta kültür sanat

SİVAS (AA) – Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da sahneleyecek.

SDT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 tiyatro sezonuna, 6 Ekim’de “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunla “merhaba” diyen Sivas Devlet Tiyatrosu, oyunu, 27 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da ve 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30’da sahneye koyacak.

Turgut Özakman’ın yazdığı, Tomris Çetinel’in yönettiği “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunun biletleri, SDT’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde satışa sunuluyor.