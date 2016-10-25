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Sivas'ta kültür sanat

– SDT, “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da sahneleyecek

25 Ekim 2016 Salı, 11:30
Sivas'ta kültür sanat

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SİVAS (AA) – Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da sahneleyecek.

SDT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 tiyatro sezonuna, 6 Ekim’de “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunla “merhaba” diyen Sivas Devlet Tiyatrosu, oyunu, 27 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da ve 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30’da sahneye koyacak.

Turgut Özakman’ın yazdığı, Tomris Çetinel’in yönettiği “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunun biletleri, SDT’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde satışa sunuluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fehim Paşa Konağı Sivas Devlet Tiyatrosu

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