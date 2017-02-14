Sivas'ta Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenlendi

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Sultan Şehir 7. Geleneksel Kültür ve Kardeşlik Gecesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesinin katkılarıyla, Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneğince (SİFAHOD) düzenlenen Sultan Şehir 7. Geleneksel Kültür ve Kardeşlik Gecesi etkinliği, Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğin yapılmasının kent için şans olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ülkelerin gelişmişliğine baktığınızda parayla pulla teknoloji ile yapılacak işler var, bir de kültür ve medeniyet var. Kültür ve medeniyeti para ile inşa edemezsiniz. Kültür ve medeniyet, yılların birikimi, bu tür etkinliklerin sonucu ve insanların hafızasında kalan, onların ürettikleri, nesilden nesile aktarılan değerlerdir. Bu vesile ile çok zor şartlara rağmen uluslararası etkinlik yapan Dernek Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.”

CHP Milletvekili Ali Akyıldız da değerlerin yaşatılması gerektiğine dikkati çekerek, Akyıldız, “Geçmişten bugüne kadar onurla isimlerini yad ettiğimiz ozanlarımız, şairlerimiz ve gelecek nesillerimize emanet etmek istediğimiz çok kültürel değerlerimiz var. Bugüne kadar gelen değerlerimizi bundan sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarma görevi de bu ve buna benzer sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere bizlere düşüyor.” diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise bu tür programların birlik ve beraberlik ile kardeşliğin pekişmesinde önemli olduğunu dile getirdi. Bu tür organizasyonların önemine değinen Aydın, “Sivas, Anadolu’nun kadim şehirlerinden birisi. Böyle bir şehirde böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi bizleri son derece mutlu etti.” dedi.

SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık da geleneksel hale getirdikleri gecenin yedincisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından programda, Azerbaycan, Kırgızistan ve Elazığ’dan gelen aşıklar ile Karapapak Türkleri, kardeşlik üzerine deyişler söyledi. Fasıl heyetinin Sivas yöresinden türküler seslendirdiği gece, plaket töreniyle son buldu.

Programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Sivas Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü de katıldı.