Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
SİVAS (AA) – Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Liseler ve Ortaokullar Arası Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, "İmam Hatip Liselerinin ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin mesleki yeteneklerini geliştirmek ve sorumluluk duygularını artırmak için her yıl bu yarışmalar yapılmaktadır. İl birincileri 14 Mart 2020'de Samsun'da yapılacak yarışmada ilimizi temsil edecektir. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.
Liseler arası yarışmada, Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emir Duman birinci, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ömer Yusuf Topçu ikinci, Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Umut İlter üçüncü oldu.
Ortaokullar arası yarışmada ise Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Said Uzun birinciliği, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'ndan Abdullah Burhan Eyce ikinciliği, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'ndan Emin Karadağ üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.
-
Ulaş İlkokulu'nda “Kapı Giydirme” projesi
-
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
-
Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
CSO, “Yeni Yıl Konseri”nde müzik ve dans şöleni sunacak
-
BMS, “40 Yaş Altı 40 Ödül Töreni”ne sponsor oldu
-
3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.