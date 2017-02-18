Sivas'ta “Kuvayi Milliye Ruhu” konferansı

SİVAS (AA) – Sivas’ta, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sivas Şubesi ve “Bir Şey Yapmalı Hareketi” tarafından “Kuvayi Milliye Ruhu” konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, ADD Sivas Şubesi üyeleri ile partililer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı’nı okuyan katılımcılar, daha sonra Atatürk Kongre Ve Etnografya Müzesi’ni gezdi, ardından da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa geçti.

Milletvekili Çiçek, konferansta yaptığı konuşmada, 16 Nisan’da yapılacak referanduma değindi.

Referandumda neden “hayır” diyeceklerini anlatan Çiçek, “Bu aziz millet, 1920’lerde o kadar yokluk içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu Cumhuriyeti kurdu. Şimdi biz çok daha iyi koşullardayız. 2017 Nisan’ında hep beraber ikinci baharı birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

Programda, Sivas Kongresi’nde alınan kararlar katılımcılara okundu.

Konferansa, CHP Eski Milletvekili Melda Onur, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Kurucu Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ADD Sivas Şube Başkanı Niyazi Orhon ve çok sayıda partili katıldı.