SİVAS (AA) – Sivas’ta, liseler arası genel kültür bilgi yarışması düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, 86 okul arasından ilk beşe kalan 5 okulun öğrencileri katıldı.

Yarışma öncesinde Sivas Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim kalitesini artırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin birlikte yürütülmesine ilişkin protokol imzaladı.

Protokolü imzalayan Belediye Başkanı Sami Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Çekişmeli geçen yarışmada, Zara Anadolu Lisesi birinci, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Selçuk Anadolu Lisesi üçüncü, Akıncılar Türk Telekom Çok Programlı Lisesi dördüncü ve Sivas Fen Lisesi beşinci oldu.

Dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerini, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş verdi.