Sivas'ta mesleki ve teknik eğitim toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas’ta “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında yapılan toplantıda, sektör temsilcileri, ilgili meslek kuruluşları, meslek ve teknik öğretim kurumları arasında yapılabilecek işbirlikleri ve bu işbirliğinin devamı için gerekli çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Malik Erdoğan, mesleki eğitim veren okullar, eğitim programları ve öğrenci sayılarıyla ilgili sunum yaptı.

Yıldızhan, konuşmasında nitelikli eleman yetiştirmenin ülke sanayisine olan katkısını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da nitelikli bir meslek eğitimi için okul-sektör işbirliğinin artması gerektiğini vurguladı. Karşılıklı işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlayacağını aktaran Altınsoy, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Bilişim Teknolojileri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açılacağını da kaydetti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, sektör temsilcileri, okul müdürleri katıldı.