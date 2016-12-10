Sivas'ta minibüs devrildi: 7 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.



Orhan Yemiş (44) yönetimindeki 34 NS 0714 plakalı minibüs, D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gamze, Ali (53), Oğuz, Ayten ve Hüseyin Eymen Yemiş (2) ile Solmaz Günaydın (46) yaralandı.



Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Solmaz Günaydın, ilk tedavisinin ardından Sivas’a sevk edildi.

Minibüstekilerin Erzincan’da akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.