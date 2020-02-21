Sivas'ta “Minik Kalpler İlk Doğum Gününü Kutluyor Projesi”
SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde, doğum günü kutlayamayan ve doğum günü hediyesi almamış 4 ilkokul öğrencisi için doğum günü partisi yapıldı.
İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in eşi Gülseren Yüksel ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Rasim Sayın’ın eşi Gözde Sayın’ın himayelerinde, daha önce doğum günü kutlayamayan ve doğum günü hediyesi almamış 4 ilkokul öğrencisine, İlçe Jandarma Komutanlığı lokalinde doğum günü partisi düzenlendi.
Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri de katıldı.
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