Sivas'ta mobilya yüklü tır yandı

SİVAS (AA) – Sivas’ın İmranlı ilçesinde mobilya yüklü tır yandı.

Sivas’tan Erzurum istikametine giden Gökhan Kuru’nun kullandığı 38 ZY 689 kupa ve 38 JA 912 dorse plakalı, mobilya ve çelik kapı yüklü tır, İmranlı ilçe merkezine bir kilometre mesafede henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Tır içerisinde kalan sürücü, İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

İmranlı itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tır ve taşıdığı malzemeler kullanılamaz hale geldi.