Sivas'ta model uçak atölyesi açıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ta model uçak atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübünün model uçak atölyesi açılış programına katıldı.

Vali Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Sivas’ın birbirinden önemli değerleri olduğunu belirtti. Nuri Demirağ’ın hem Türkiye’nin hem Sivas’ın çok kıymetli bir değeri olduğunu vurgulayan Vali Gül, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz yapacağı çalışmalarla Nuri Demirağ’ı gelecek nesillere tanıtmalı, anlatmalıdır. Bu açıdan da bu tür sergi ve kursların açılmasından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türk Hava Kurumunun üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

Daha sonra atölyeyi gezerek bilgi alan Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Nuri Demirağ sergisine katkı sağlayan katılımcılara da sertifikalarını takdim etti.