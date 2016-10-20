Sivas'ta muhtarlarla buluşma

SİVAS (AA) – Sivas Vali Yardımcısı Ömer Kalay’lı ve Belediye Başkanı Sami Aydın, Muhtarlar Derneğinde düzenlenen geceye katıldı.

Sivas’a hizmet eden muhtarlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aydın, şu bilgileri aktardı:

“Muhtarlık çok eski bir müessese, çok önemli bir temsil makamı. Başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere yerel yönetimin en önemli parçalarından biri olan muhtarlarımıza bizler azami ölçüde önem veriyoruz. Çünkü mahalleden, köyden vatandaşla birebir yaşayan onların sıkıntılarını takip eden sizlersiniz. İşimizi çok kolaylaştırıyorsunuz. Çünkü bazen farkında olmadığımız sıkıntılar sizler vasıtasıyla bize bildiriliyor.”

Muhtarların önemli bir görev yaptığına dikkat çeken Kalaylı, “Muhtarlık sistemi Cumhuriyet döneminden bu yana devam eden mülki idarenin en önemli parçalarından biri konumunda. Hepimizin amacı vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların sıkıntılarını gidermek. Bunları yaparken de ekip ruhuyla hareket ediyorsunuz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.