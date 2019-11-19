Sivas'ta müze sayısı artırılacak
SİVAS (AA) – Sivas'ta yeni müzeler kurulması için çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başkanlığında il genelinde hizmet veren mevcut müzeler ve açılması planlanan yeni müzeler konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilikteki programda konuşan Ayhan, tarihi ve kültürel birçok zenginliği himayesinde bulunduran Sivas'ta müze sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Bu kapsamda yeni çalışmaları hızla neticelendireceklerini aktaran Ayhan, bu konuda bir ekip oluşturulduğunu ve ülkedeki örnek müzelerin ziyaret edildiğini bildirdi.
Sivas'ın geçmişten aldığı köklü mirası gelecek kuşaklara aktaracağını vurgulayan Vali Ayhan, "Etnografya müzesi, tarım müzesi, ozanlar müzesi, gastronomi müzesi, spor müzesi, basın müzesi gibi çeşitli müzeleri hayata geçireceğiz. Böylece hem şehrimize yeni değerler kazandıracak hem de ülkemizin turizmine katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Sivas'ın tarihi geçmişi ve kültürel zenginliği ile nadir illerden olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:
"Turizmin önemli alanlarından biri olan müzecilik üzerine çok özel çalışmalar yapıyoruz. Tematik müzeler kuruyoruz. Aynı zamanda bu müzeleri şehrin ekonomisine de katkı sunacak 'Yaşayan Müzecilik' anlayışı ile tasarlıyoruz. Kadın Açık Cezaevinin taşınmasının ardından başlattığımız 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' çalışmalarımız sürüyor. Ata sporlarımız 'Haralar Bölgesi Eko-Turizm Bölgesi' projesi ile tekrar hayat buluyor. Farklı konseptlerin bir arada olacağı bu projede bölgenin tarihine vurgu yapan bir 'Savaş Atları Müzesi' yapıyoruz. Gök Medrese’yi vakıf müzesi olarak açıyoruz. Tarihi yapılarda planladığımız gastronomi müzesi, tarım müzesi, etnografya müzesi, basın müzesi, ozanlar müzesi, spor müzesi projeleri ile müzecilik anlamında yelpazemizin oldukça genişleyeceğine inanıyorum. Bu şekilde müze denilince akla ilk gelen şehirlerden olmak istiyoruz."
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ta tarihi yapıların çevresinin açıldığına dikkati çekerek, "Bu kapsamda eski orduevi binasını yıkarak, Atatürk ve Kongre Müzesi’nin etrafına uygun peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Belediye uhdesinde bulunan tarihi konaklarımızın da müze konseptinde hizmet vermesini planlıyoruz. Amacımız, sivil mimari yapılarımızı geleceğe taşımak ve sürekli ziyaret edilen, merak edilen formatta tasarlamak." açıklamasında bulundu.
Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
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Sivas'ta müze sayısı artırılacak
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