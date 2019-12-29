Sivas'ta Ney Kulübü öğrencilerinden konser
SİVAS (AA) – Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Sivas Şubesi Ney Kulübü Öğrencileri, konser verdi.
Dernek Başkanı Aydın Yılmaz, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde yaptığı konuşmada, "Kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalar yapmaktayız. Ney kurslarında yetişen ev hanımından öğretmene birçok kursiyerin hünerlerini sergilemeleri ve de değerimizi tanıtmak adına bu konseri düzenledik. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından TDED Sivas Şubesi'nde eğitim gören Muammer Kalkan yönetimindeki 19 kişilik neyzen grubu, Abdülehad Nuri Sivasi'ye ait eserleri hicaz, hüzzam ve acemaşiran makamlarında icra etti.
Konseri çok sayıda vatandaş izledi.
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