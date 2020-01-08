Sivas'ta öğrenciler tarih dersini Milli Mücadele karargahında işliyor

SİVAS (AA) – Sivas'ta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri, Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve Milli Mücadele karargahı olarak kullanılan Atatürk Kongre Müzesi'nde işleniyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl, eğitim öğretim döneminde Vali Salih Ayhan'ın ilk ders zilini çalmasıyla başlayan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine 259 okuldan 9 bin 994 öğrenci katıldı.

Ayhan, derslerine konuk olduğu Sivas Lisesi öğrencilerine, Milli Mücadele yılları, kongre süreci ve Cumhuriyet sonrasına dair bilgiler verdi.

Tarihi kongre binasında gerçekleştirilen bu projenin iyi bir noktaya geldiğini ve bu durumun mutluluk verici olduğunu belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar kongre binamızı 345 bin 549 kişi ziyaret etti. Cumhuriyetimizin aklı, temel felsefesi olan ve kuruluş hikayesinin geçtiği kongre binamız Sivaslılar açısından, ülkemiz açısından çok önemlidir. 108 gün boyunca Milli Mücadele'mizin karargahı olmuş bu binada ders dinlemek, ders anlatmak herhalde çok farklı duyguları, anlamları çağrıştırır."

Derslerden faydalanan öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ayhan, "595'i şehrimizden, 72'si şehir dışından olmak üzere 667 okuldan 46 bin 690 öğrenci müzeyi ziyaret etti. Burasının bütün öğrencilerimizin uğrak yeri, en çok istifade ettiği, en çok beslendiği, tarihe tanık olduğu yer olmasını özellikle istiyorum." açıklamasında bulundu.