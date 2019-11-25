Sivas'ta “Öğretmenler Korosu” konser verdi
SİVAS (AA) – Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan, "Gönüllü Öğretmenler Korosu" konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi organizesinde gerçekleştirilen konserde koro şefliğini müzik öğretmeni Mustafa Dağdeviren yaptı.
Koro, Sivas ve bazı yörelerin türkülerini seslendirdi.
Sivas Valisi Salih Ayhan konser sonrası ses ve saz sanatçılarına çiçek, şef Dağdeviren'e de Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel hazırlanan pul hediye etti.
Vali Ayhan, "Sanat Sivas" projesi kapsamında 24 resim öğretmeninin birer eserinin yer aldığı resim sergisinin de açılışını yaptı.
Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve öğretmenler katıldı.
-
Sivas'ta “Öğretmenler Korosu” konser verdi
-
Beypazarı'nda öğretmenler yemekte buluştu
-
Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
-
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
-
Kızılcahamam'da Öğretmenler Günü kutlandı
-
Akyurt’ta Öğretmenler Günü kutlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.