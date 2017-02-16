Sivas'ta okul müdürleri toplantısı

SİVAS (AA) – Sivas’ta 2. Dönem Okul Müdürleri toplantısı yapıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 3 oturum olarak gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya konferans verdi.

Kendi hayatından kesitlerle öğretmenlik mesleğinin önemini belirten Kapaklıkaya, ilkokul yıllarında kendisini okuldan soğutan ve okul ile barıştıran iki ayrı öğretmen modelini anlattı.

Okula gidip-gitmeme konusunda tereddüt ve korkuları olduğu bir dönemde karşılaştığı bir öğretmenin kendisini bambaşka bir dünyaya sürükleyerek adeta büyülediğini ve hayatını değiştirdiğini belirten Kapaklıkaya, öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisine değindi.

Toplantının ikinci oturumuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç müdürlüğün il genelindeki faaliyetleri ve faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi.

Toplantının son oturumunda da Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy başkanlığında okul müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Altınsoy, alınan kararları uygulayıcılarının idareciler ve öğretmenler olduğunu belirterek, “Müdürlüğümüzün planladığı bir çalışma eğer okul müdürü ve öğretmenler tarafından sahiplenilirse bir başarı elde edebiliyoruz. Bunun için okul müdürünün tüm öğretmenlerle sağlıklı iletişim kurabilmesi önemli. Sizlerden ricamız öğretmenler odasına sık sık gidip, öğretmenlerimizin problemlerine çözümler üretmeniz, onların motivasyonunu sağlayacak ortak aktiviteler gerçekleştirmenizdir.” ifadelerini kullandı.



Altınsoy’un konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri kendi sorumluluk alanları ile ilgili konularda okul müdürlerine bilgi aktardı.

Toplantının son bölümünde okul müdürlerinin görüş öneri ve talepleri değerlendirildi.

Toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Harun Tan, Celal Karahan, Ahmet Sevim, Ülker Yurten, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.